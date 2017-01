Qué pedían los niños de Cuenca a los Reyes Magos hace cien años

El túnel del tiempo de Páginas de mi Desván de José Vicente Ávila nos lleva hasta 1919 y 1920 para comprobar lo que pedían en su carta los niños y niñas, pues sus misivas eran publicadas en la prensa local, con sus erratas incluidas. Precisamente en aquellos años comenzaron a desfilar por la ciudad las cabalgatas de Reyes Mayos, y será en 2018 cuando se cumpla el centenario de la primera que lo hizo en Cuenca.

Rey Mago de cartón-piedra con buzón para las cartas. / Cadena SER

Desde hace más de setenta años las figuras de los Reyes Magos de cartón-piedra se instalaban en la que fue Casa Santiago, en la Casa Caballer, en una esquina de Carretería, y en la actualidad en la tienda de Heras, en la calle José Cobo, para que los niños depositen sus cartas, llenas de ilusiones y anécdotas. Unos años antes existió en Cuenca el Bazar Garay, en la calle Calderón de la Barca, 34, donde su propietario, Rufino M. Garay, instalaba un buzón para que la grey infantil entregase sus misivas, que eran publicadas en la prensa. Las reproducimos a continuación tal cual se publicaron en su día.

Las cartas de los niños de Cuenca



"Queridos Reyes Magos. Como son Us. mu buenos y quieren mucho a los niños haran el favor de ponernos en casa de mi abuelita Pilar y de mi abuela Emilia dos cabás y dos costureros para la Pili y para mí y dos cunas ó dos muñecas y otra que suene para la Carmencita, pero que esta sea inrompinble porque es muy mala y las rompe". (Emilia León Meler).

"Mi mas estimados relles Menchor, Gaspar y Baltasar: aran ustedes el favor de mandarme una bicicleta; no quiero na mas que una bicicleta, ya no quiero más gugetes, los gugetes no me dan de comer y quiero un rollete, una onza de chocolate, un paquete de almendras, pero la bicicleta que no falte". (Cirilo Gallego).

"Queridos Reyes Magos quiero que agan el favor de dejarme un trenbia y un paquete de caramelos de los Alpes, un cordero y un juego de jugar al blanco". (Elvira Arquero y Civera).

Cabalgata de Cuenca hacia 1965. / Cadena SER

"Queridos Reyes desearía que me pusieran un tren de masti. Unos zapatos y unos lapiceros de color buenos y si me pusieran algo más me pondría tan contento. Para mi hermano algo bonito, y a mi hermana una cadenita de oro y unos zapatos, y un lazo bonito, y si quieren dejar juguetes". (Enrique O´Kelly).

"Queridos Reyes Magos: Este año os voy á molestar muy poco, pues no necesito más que una o dos cosas. 1.º Un cine que no sea tan malo como el del Teatro Principal, pero que no tenga linterna, que sea de las máquinas modernas y 2.º Un auto que sea bastante grande, creo que no me desairán". (Federico Picazo).

"Cuenca, 3-enero-1920. Mis queridos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. No quiero que este año paseis sin hecharme nada, y aunque soy muy malo les prometo ser bueno y estudiar mucho. Quiero que me traigan 20 soldados andando, uno con corneta y los sables en la mano puestos para arriba, otros 20 montados a caballo, uno con corneta y los demás con los sables para arriba, y que se puedan bajar del caballo. Si no tienen de esto me traen un castillo". (Miguelito López).

"Señores Relles Melchor, Gaspar y Baltasar: Les encargo le traigan a la Teresita una muñeca, un lazo y una Perla del Hogar. También mi hermano Paquito desea que le traigan un auto lleno de caramelos y un caballo como el de Pajarón. Mi hermano Enriquito desea que le traigan un balón y un caballito de cartón. También desearía me traigan ustedes a mí una caja de pintura y caramelos. También se me olvidaba deciros que le traigan una peluca y un paquete de horquillas para sujetarla y una caja de betún a mi criada". (Pepito Pérez).

"Ha sus Majestades Reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar como somos ya tan mayores no queremos juguetes; me parece que no pido mucho, lo que pido es esto: un reclinatorio y unas castañuelas y si quieren echarme alguna cosa más, un paquete de pastillas de café con leche". (Carmen).

"Queridos Reyes deseo me echeis media gruesa de bolillos para el encaje y un sujetador que sea bueno y unos caramelos. San Roque, 1. (Isabel Sánchez).

"Queridos Reyes deseo mecheis un Rompecabezas, un portalibros, una serie de cuentos y unos caramelillos. (Emiliano Hontecillas).

"La niña Angustias Cuenca desea le traigan un libro de Gazapito y Gazapete y una serie de cuentos. Y mi hermana Ascensión un Rompecabezas y un paquete de bombones". (Angustias y Asunción Cuenca).

"Queridos Reyes: Deseo me traigan un libro de Pezuñita y Roenueces y una serie de cuentos pequeños y lo que más les guste". (Pilar Jarabo Alcázar).

"Queridos Reyes Magos pedimos una loteria de 80 céntimos y un diábolo de goma, dos pesetas y otro diábolo de goma y dos pesetas". (Ramón Chust, Vicente Chust y Amelia Chust).

Reyes Magos en la Beneficencia de Cuenca en 1963. / Cadena SER

La primera cabalgata en 1918

El primer desfile de Reyes en Cuenca se celebró con el fin de llevar juguetes a los niños más necesitados de la ciudad. Tras realizarse una colecta se recogieron nada menos que 690 juguetes que se repartieron entre los niños de la Casa de Beneficencia, del Hospital de Santiago y del Colegio de las Josefinas. A las cinco de la tarde del 5 de enero de 1918 apareció por Carretería la regia cabalgata, portadora de los juguetes para los pobres y el desfile fue presenciado por numeroso público, marchando a su retaguardia las bandas de música municipal y provincial. Publicaba la prensa que “los chicuelos y mozalbetes no apartaban sus embelesados ojos de la bíblica caravana de los Reyes de Oriente, que con escénica majestad lucían sus mantos purpúreos y sus coronas de reluciente talco, cabalgando en sus caballos graves y enhiestos. Los hospicianos alumbraban el trayecto con hachas de viento…, en una tarde sin frío ni aire, sino mucho calor solidario”.

