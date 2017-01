Las canciones para el año nuevo también han cambiado

Ya es una tradición que esta sección tenga su propio especial de Navidad, sea en inglés, en castellano o con discos completos que nos felicitaron estas fechas. Y ahora que estrenamos año, buenos es que lo hagamos con música. Con aquellos temas con los que no solo nos felicitaron la Navidad, sino que más concretamente nos desearon un feliz año entrante. No nos hemos ido muy lejos, en concreto al año 1980, para escuchar a los ABBA con el delicado‘Happy new year’.

Claro que poco después, en 1982, escuchábamos un tema de corte bien diferente pero que se ha vuelto casi un clásico. Y eso que no habla específicamente de lo bonito del año nuevo, sino que está dedicada al movimiento social polaco ‘Solidaridad’. Es el ‘New Year’s day’ de U2 que se incluyó al año siguiente en el álbum‘War’.

Pero pisemos ahora suelo patrio para escuchar uno de los himnos que desde hace casi tres décadas nos acompaña en estas fechas a todos los españoles. El grupo Mecano describía en 1988 todas las costumbres y vicios, los buenos y los malos, de este país en el último día del año. En ‘Un año más’ repasábamos la puerta del sol, las uvas, la exaltación de la amistad…

Ya que estamos con la lengua de Cervantes, vamos a dar un salto hasta 1995, donde nos encontramos un clásico de las galas televisivas de entonces y uno de los artistas más grandes que ha dado la música patria, Juan Pardo, que nos cantaba eso de ‘Año Nuevo’ brindando por todo lo que se movía.

Pero no hace falta tener una carrera consagrada para escribirle a ese paso entre un año y otro. Y es que Amaral publicó en 2000 ‘El día de año nuevo’ en su segundo disco, el que les catapultó a la fama. Aunque avisamos que el tema habla más de las relaciones amorosas que de cotillones y champán.

Damos el salto ahora hasta 2011 para encontrar a quien menos esperaríamos en una celebración llena de exaltación de banalidades: Tom Waits. Con su voz quebrada por la edad le cantaba a la ‘anti-nochevieja’ en ‘New Year’s Eve’, una reunión en la que todo sale mal.

Echemos ahora la vista atrás para recuperar un gran tema de los años 40 que cantaba la inmortal Ella Fitzgerald y que recuperó, con su voz incluida, Rod Stewart en 2012 en su especial de villancicos. Un dueto mágico para preguntarnos ‘What are you doing New Year’s Eve?’.

Y aunque no es muy tradicional ni ortodoxo, es bueno traer aquí el canto que al año nuevo le hizo Kiko Veneno en compañía del uruguayo Martín Buscaglia hace un par de años, en 2016. La pregunta es ‘¿por qué no pincharlo en este repaso sobre el primer día del año?’.

Pero para irnos hemos seleccionado el producto más fresco posible, publicado hace unos meses, en el año que ya hemos dejado atrás. Vale, tampoco habla directamente del Año Nuevo, sino de cómo se siente uno al lanzarse al vacío en cualquier ámbito de la vida. Pero allá va lo nuevo de Bon Jovi y el tema ‘New Year’s Day’. Ah, por cierto: ¡feliz año nuevo a todos!

