“Queremos remunicipalizar los servicios de Parques y Jardines, Deportes y Cultura”

El ayuntamiento de Ciempozuelos quiere remunicipalizar los servicios de Parques y Jardines y programación deportiva y cultural a lo largo del año 2017. La alcaldesa Chus Alonso lo ha anunciado en la ronda de entrevista de Navidad con los alcaldes del sur de Madrid.

El caso más claro es el de Parques y Jardines; el contrato ya ha terminado y está prorrogado hasta que, a finales de mes, vaya a pleno para asumir el servicio. El problema es como asumir a los nueve trabajadores, para lo que el ayuntamiento está en negociaciones y estudio de las posibilidades. “Será un servicio más rápido y más efectivo y que permitirá al ayuntamiento ahorrarse 200.000 euros al año”, anunció la regidora.

Sobre el de programación cultural, es en septiembre cuando acaba el contrato con la empresa y entonces empezaría un proceso similar al anterior aunque el problema principal llega con el de actividades deportivas. Aquí el consistorio considera que la empresa ha incumplido el contrato y por eso quiere romper el acuerdo, lo cual llevará unos trámites más complicados. “Las leyes actuales están hechas para que no se pueda remunicipalizar nada”, lamentó.

En otro orden de cosas, el ayuntamiento quiere elaborar una Relación de puestos de trabajo (RPT) del ayuntamiento. “Es un documento interno que regula las funciones de los trabajadores y les da seguridad a la hora del cobro”, explicó.

“2017 será un año clave de la legislatura”, resumía la alcaldesa a pesar de tener que asumir 2,7 millones de euros del plan de pago a proveedores. A pesar de eso, el consistorio plantea aumentar el gasto social, por ejemplo para combatir la pobreza energética.

En materia económica, el ayuntamiento quiere potenciar su unidad sancionadora. “En Ciempozuelos no se cobraban las multas”, desveló Alonso, que lamentó que, a pesar de que la policía local hacía su trabajo y sancionaba, luego empresas y particulares no hacían frente al pago al no tramitarse esa sanción. “Podría suponer 800.000 euros al año”, apuntó.

