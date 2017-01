El CF Talavera se queda con 18 jugadores en plantilla

Hasta el 31 de este mes de enero está abierto el mercado de fichajes en todas las categorías nacionales del fútbol español.

En el CF Talavera estudian en estos momentos la posibilidad de reforzar una plantilla que cuenta en sus filas con dos jugadores menos por las bajas de, Manzano, lesionado para lo que resta de temporada por una rotura de ligamento cruzado y menisco de su rodilla derecha y Alfredo que se marcha al Madridejos tras no contar para Fran Alcoy en la primera vuelta de la liga donde tan solo participó en dos partidos, Madridejos y Carrión, donde jugó 10 y 2 minutos.

Con estas dos bajas el líder de la liga se queda con 18 jugadores en su primera plantilla para afrontar la segunda vuelta de la competición donde el objetivo es mantener ese primer puesto que le pondría al Talavera a una sola eliminatoria del retorno a 2ª”B”.

El capitán del equipo, Pedro Díaz, tiene muy claro si el líder de la liga necesita o no refuerzos para la segunda vuelta del campeonato “Yo no reforzaría la plantilla con lo que tenemos es suficiente para conseguir el campeonato aunque esto es algo que a mí no me compete”.

“Comparto la opinión de Pedro, pero si pasa algo en la segunda vuelta, lesiones largas o sanciones, la plantilla se quedaría muy corta con esos 18 jugadores que tenemos en estos momentos” ha señalado el entrenador del CF Talavera, Fran Alcoy, en SER Deportivos Talavera.

