Els accidents causats per porcs senglars es tripliquen

Els accidents de trànsit causats per porcs senglars es tripliquen a la demarcació de Tarragona. De fet, s'han multiplicat per cinc en els darrers vuit anys al Camp de Tarragona. L'any 2008 van registrar-se una cinquantena de casos, mentre que al llarg del 2015 se n'han detectat 230. A la vegada, s'ha gairebé duplicat a les Terres de l'Ebre en els dos darrers anys, passant de cinquanta casos a un centenar. Aquest fet s'ha convertit en una de les principals preocupacions per part del Servei Català de Trànsit, que enguany ha creat un grup de treball per cercar solucions.

Al llarg del 2016 ja s'han registrat 217 casos al Camp de Tarragona, una xifra molt similar al total de l'any passat. De fet, de les comarques tarragonines les que amb registrat una major afectació han estat el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Camp. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, s'ha passat d'una cinquantena de casos al llarg del 2015 a gairebé un centenar el 2016. Fins al moment, els accidents més habituals amb animals s'havien donat als Ports, amb la cabra hispànica, sempre allunyats de les vies principals. De moment, Trànsit treballa per evitar accidents amb noves senyalitzacions. El cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Tarragona, Antoni Vilafranca, ha destacat que ‘la via més afectada és la Nacional 240, amb un 12% dels casos’. D’aquesta manera, ha subratllat que ‘a la nostra regió tenim prop de 140 vies, però aquest tipus d’accidents es concentra en més d’un 50% a set o vuit vies. L’AP-7, l’AP-2, la C-14, la N-240, la N-420 i la N-340’.

Vilafranca també ha recordat que l'augment de la població de senglars es deu a diversos factors. D'una banda, la manca d'un depredador directe d'aquest animal, la davallada del nombre de caçadors i també les sequeres que han obligat a aquests animals ha baixar cap al pla per buscar conrreus i menjar. A tot Catalunya, el 86% dels accidents de trànsit amb animals són causats per porcs senglars.

Comentarios