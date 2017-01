Los médicos dan el OK a Xiker

La última aparición de Xiker Ozerinjauregui fue el tramo final del Toledo-Real Unión cuando Onésimo le dio entrada. Era 23 de octubre y desde entonces una lesión muscular en el cuádriceps, recaída incluida, le sacó de la circulación.

El vizcaíno ha pasado este martes por SER Deportivos Toledo y piensa que esta es la buena por fin: "El último médico me ha dicho que ya no tengo nada, que se me ha ido todo lo cicatrizado y que empiece ya a entrenar". De tal manera que el ex del Athletic esta semana, o la siguiente, volvería a trabajar con el grupo: "Todavía no he probado a golpear, que era lo que me molestaba antes".

Cuando Xiker cayó lesionado empezaba a participar con mayor asiduidad. Fue titular en Getxo y en Zubieta y Onésimo ya lo tenía como primer cambio defensivo saliendo en otros 4 partidos.

Escucha aquí la entrevista con el canterano del Athletic.

