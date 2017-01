"Cristiano hauria d'estar orgullós de ser el segon millor jugador del món"

Messi, Cristiano Ronaldo, la Pilota d'Or, Luis Enrique, la Lliga, la Copa, el poder econòmic del futbol xinès... Javier Clemente ha tractat tots els temes en aquesta entrevista a 'La Graderia'. Aquí tens algunes de les seves reflexions...

MESSI, EL MILLOR AMB DIFERÈNCIA

"De Messi me sorprende las cosas que hace, unos partidos no hace cosas que me llamen la atención, en otros hace cosas inverosímiles... con Messi hay que estar siempre expectante ante lo que puede hacer, el último día fue impresionante... es un hombre de tal calidad y de tal concepto técnico de fútbol que uno no ha visto nunca nada parecido"

"Cuando Messi tiene el balón hay que esperarle, no tratar de quitárselo porque es ridículo"

"No me imagino a Messi en ningún otro equipo, tiene año y medio más de contrato, hay que esperar y estar tranquilos..."

LA COMPARACIÓ MESSI-CRISTIANO

"Messi está por encima de todos, hace cosas diferentes y la suma de esas cosas le lleva al primer lugar... eso no significa que los demás no sean buenos, y no entiendo porque hay alguno que se enfade por eso... si no eres el número uno qué más te da ser el número dos, no está en tu mano ser el número uno porque te ha nacido un tío que es mejor que tú"

"Cristiano, abdominales tienes mejores que Messi, altura también, de cabeza vas mejor... hay cosas que Cristiano hace mejor, pero Messi le supera en técnica, habilidad y visión de juego y ya está, ser segundo del mundo debería hacerle estar contento, feliz y orgulloso, y no hay cosa más noble en un deportista que reconocer la calidad de los demás"

"¿El Balón de Oro? Eso es márqueting..."

EL TRIDENT I L'ATHLETIC-BARÇA

"Me gusta más el Athletic-Barça en la final, aunque últimamente nos han ganado siempre... ganar al Barcelona es tremendamente difícil"

"El tridente ha venido tarde, aunque no sé qué han hecho en vacaciones... Neymar ha bailado mucho pero no sabemos qué ha hecho por la mañana o por la tarde, no son monjas, y además bailar es sano porque se divierten y luego por la tarde igual hacen los entrenamientos con sus preparadores"

"La Copa es la competición más atractiva, la final es el partido más bonito, la Liga tiene mucho mérito porque es el premio a la regularidad, pero en cuanto a vistosidad la Copa te puede dar eliminatorias que son tan bonitas como la final"

LUIS ENRIQUE I EL SEU FUTUR

"Estoy muy identificado con el estilo de Luis Enrique... no el futbolístico, si no el de cómo habla y cómo dice las cosas..."

"¿El 1 de enero hay que renovar ya? Si Luis Enrique ya ha dicho que hablamos en abril, igual después no te quieren, que en el fútbol hoy eres el mejor y en un mes pasan a echarte, el fútbol no habla de calidades..."

"En lugar de anteponer su ambición de asegurarse un año más, Luis Enrique ha preferido tener calma, esperar al mes de abril, estar centrado... y además ha dicho algo muy importante cuando dice que es muy difícil que entrene en otro equipo, así que o sigue en el Barça o igual se va al Tíbet, que es muy capaz de irse al Tíbet... ha dejado claro que es barcelonista a tope"

ENTRENADORS AMB PERFIL BARÇA

"Si quieren voy yo a entrenar al Barça... para entrenar aquí no es cuestión de tener perfil o no... ¿cuántos entrenadores querrían entrenar al Barça? Pues casi todos..."

