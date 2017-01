Colau i Puigdemont obriran un "Cap nen sense joguina" històric de 20 hores

A les 9 del matí Ada Colau i Carles Puigdemont conversaran per primera vegada en directe en un mitjà de comunicació per donar el tret de sortida al programa especial. Rosa Badia estarà acompanyada per Gemma Nierga, Iñaki Gabilondo, Antoni Bassas. Bassas i Gabilondo tornen als matins de la ràdio per conversar amb l'Alcaldessa de Barcelona i el President de la Generalitat. Al final del programa Josep Ramoneda donarà la seva visió sobre la conversa. Manu Guix presentarà la nova sintonia que ha composat per l'ocasió.

Jordi Évole, Josep Cuní, Jordi Hurtado, Àngel Casas, Glòria Serra, Lídia Heredia, Bernat Soler, Toni Clapés o Helena García-Melero, entre els presentadors que tornen a Ràdio Barcelona per un dia. Cada hora serà presentada per equips de dos a quatre presentadors, acompanyats pels conductors de programes actuals de SER Catalunya.

Clara Peya versionarà en directe la sintonia històrica del "Cap nen sense joguina" i Manu Guix presentarà la seva nova sintonia pel programa. Ramon Mirabet, Paula Valls, Enric Verdaguer o Guillem i Marta Roma, son alguns dels músics que participaran al "Cap nen sense joguina" d'aquest any.

Diverses personalitats del món de la cultura, l'esport i la política han cedit objectes per ser subhastats (a partir de les 9 de la nit) i així aconseguir les joguines necessàries pels més dels 10.000 nens i nenes beneficiaris de la campanya. Leo Messi, Marc Gasol, Rafa Nadal, Sergio Ramos, Marc Márquez, Carolina Marín, Robbie Williams, Shakira, Amaral, Manu Carrasco, David Bisbal, Gossos, "Tu cara me suena", el Liceu, Juan José Bayona, David Duchovny, Pedro Almodóvar, Jaume Plensa, Paco Ibáñez, Mariano Rajoy i Carles Puigdemont, entre d'altres, col·laboren amb "Cap nen sense joguina".

Joan Pera és la nova veu oficial del programa. L'actor ha posat veu als indicatius que s'escoltaran durant tot el dia.

PROGRAMA ESPECIAL

A les 9 h. Rosa Badia, Gemma Nierga, Iñaki Gabilondo i Antoni Bassas conversaran amb Ada Colau i Carles Puigdemont. Manu Guix presentarà la nova sintonia de "Cap nen sense joguina"

A les 10 h. "Ningú sap res de res" especial amb Andreu Buenafuente, Berto Romero, Carles Francino i Laura Martínez. La música anirà a càrrec dels germans Guillem i Marta Roma

A les 11 h. farem una mirada internacional a persones que volen canviar el món de la mà de Sique Rodríguez, Rafa Manzano i Josep Cuní. L'investigador Oriol Mitjà, la jove afganesa Nadia Ghulam i l'exiliada catalana Roser Rosés, seran els protagonistes d'aquesta hora. La pianista Clara Peya versionarà la sintonia històrica de "Cap nen sense joguina" i interpretarà una de les seves cançons al piano.

A les 12 h. Carla Turró, Lourdes Lancho i Jordi Évole ens explicaran històries de superació i parlaran amb persones que aconsegueixen fer més feliços els que menys tenen des de la Llar Sant Josep de la Muntanya. La improvització de Pulmón, un reconegut beatboxer barceloní, ens demostrarà el poder de la veu humana. Àngel Llàcer serà l'invitat sorpresa pels nens i nenes del centre, que assistiran al programa.

A les 13 h. mirarem desacomplexadament el món des del particular punt de vista de Jose Antonio Ponseti i Toni Martínez que estaran acompanyats per Lidia Heredia i Àngel Casas. Ens mourem al ritme del pop rock de Bipolar.

A les 14 h. serà l'hora de la informació des d'un altre punt de vista amb Sergi Caballero, Tony Aguilar i l'humor d’El Mundo Today.

A les 15 h. reivindicarem la ràdio, parlarem de la història del mitjà i recordarem altres èpoques amb Màxim Castillo, Xavier Saisó, Elena García Melero i Bernat Soler. Giancarlo Arena, un napolità afincat a Barcelona, ens posarà la banda sonora a aquesta hora de ràdio en estat pur.

A les 16 h. Espècies Protegides convidarà al Parc Natural del Carrer Casp al Fermí Fernández, a l'Oriol Grau, i a tots els seus personatges. El grup Animal ens farà ballar aquesta hora al ritme de pop, reggae i soul desinhibit.

A les 17 h. serà el moment de conèixer històries de gent anònima. Històries petites amb la voluntat comuna de canviar el món de la mà d’Ariadna Oltra i Lluis Flaquer, que participarà des de Bilbao on estarà desplaçat per seguir el partit del Barça a la Copa del Rei. Aquestes històries se sumaran als personatges surrealistes de Juan Carlos Ortega. La veu d’una jove Paula Valls ens farà connectar amb les emocions.

De 18 a 19 h. seguirem les cavalcades amb Sergi Mas, Susanna Ruiz, Pitu Abril, Gerard Romero, que participarà des d’una de les cavalcades de reis de Bilbao i l’actuació de Ramon Mirabet.

De 19 a 20 h. amb Toni Marín, Anna Bosch, Jordi Hurtado i l’actuació de Jordi Ninus.

A les 20 h. Frederic Vincent, Francesc Pereira i Nuria Ribó donaran pas a la subhasta amb una festa des de l'Aliança del Poblenou on també actuaran La Folie i coneixerem els objectes cedits per personatges famosos de la política, els esports i la cultura.

A les 21h, començarà la subhasta presentada i dirigida, com cada any, per Rosa Badia. No faltaran a la cita Glòria Serra, Toni Clapés, Elisenda Roca, Jaume Figueras, Jordi Martí, Carmen Juan, Maruja Torres, Marc Giró, Marc Martínez, Jordi Martínez, Crisol Tuà, Marçal Sarrats, Vicente Pardo, Adrià Ortega, Xènia Roset, Marc Orozco, Bruno Alemany i l'equip de Serveis Mínims. A més, també comptarem amb la participació de Jordi González. La música de la nit més màgica de l’any anirà a càrrec d’Enric Verdaguer, 9son i Lydia Torrejón.

18 de les 20 hores del programa especial es realitzaran en directe des de l’estudi Toresky de Ràdio Barcelona.

SER Catalunya agraeix la generositat de tots els presentadors i grups musicals, que participen de forma altruista en aquesta edició.

L’especial de 20 hores es podrà seguir en streaming des del web capnensensejoguina.com. En aquest mateix web es poden reservar les invitacions per assistir com a públic, consultar els objectes de la subhasta o fer donacions.

Donacions

Es poden fer donacions al compte de “la Caixa”: Cap Nen Sense Joguina ES56 2100 0679 1102 0070 9587 per tal d’aconseguir el major nombre de joguines noves. Com a novetat en aquesta edició les donacions també es podrán gestionar a través del telèfon 93 3441415 el mateix dia 5 a partir de les 9h.

L’estand

L’estand de la campanya per a donacions de joguines noves estarà instal·lat davant de Ràdio Barcelona (C. Casp, 6) dimecres 4 de gener (de 10.00 a 22.00 h) i dijous dia 5 de gener (de 09.00 a 01.00 h).

La cavalcada

La campanya Cap Nen Sense Joguina finalitzarà el dia 6 amb la tradicional cavalcada de Reis que farà el següent recorregut:

8.30 h SORTIDA. Des d’ El Corte Inglés Pl. Catalunya (Rda. Sant Pere).

Pg. Gràcia / Casp / Roger de Flor / València / Cartagena/ Rda. Guinardó

9.00 h NEN DEU. Ronda Guinardó cantonada Segle XX (PG MARAGALL)

Pg. Maragall / St. Antoni Maria Claret.

9.45 h HOSPITAL DE SANT PAU. Entrada a l’hospital per urgències

St. Antoni M. Claret / Cartagena / Av. Mare de Déu de Montserrat / Verge de la Salut / Av. St. Josep de la Muntanya

11.15 h CENTRE D' ACOLLIDA ST. JOSEP DE LA MUNTANYA. Parada dintre del recinte

Av. St. Josep de la Muntanya / Travessera de Dalt / Pl. Lesseps / Av. Príncep d’Asturies / Via Augusta / Rambla Catalunya / Ronda Universitat / Balmes / Pelai / Pl. Catalunya

13.00 h FINAL. Pl. Catalunya (Davant d’El Corte Inglés)

L’objectiu de la campanya

Com fa 50 anys, l’objectiu de la campanya és aconseguir el màxim número de joguines noves per repartir-les entre els nens i nenes més desfavorits de Barcelona. Un objectiu compartit amb l’Aliança del Poblenou, des de l’any 1967, l’Ajuntament de Barcelona i El Corte Inglés.

L’especial es podrà escoltar a tot Catalunya a través de les freqüències de SER Catalunya i SERcat i seguir en streaming des del web capnensensejoguina.com, sercatalunya.cat, APP Cadena SER i Xarxes socials.

