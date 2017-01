Víctor Moreno: "Si movemos el mercado, intentaremos disparar alto"

El Secretario Técnico del Albacete Balompié ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para hablar de cómo está trabajando el club blanco en el recién inaugurado mercado invernal

Pero… ¿qué es lo que busca exactamente el Albacete Balompié en el presente mercado de fichajes? Así se mostraba Víctor Moreno, "Nos centraremos más en el perfil del jugador que pueda venir que en su propia demarcación sobre el verde. Buscamos hombres con bagaje, con experiencia… estamos analizando muy bien el mercado de segunda división y el primer filtro, sería que el fichaje cayese por su propio peso. A partir de ahí, es cierto que nos gustaría darle otros matices y otros perfiles a Aira para jugar a más cosas. Un jugador de segunda línea de ataque que sea dinámico, un jugador más creativo para el centro del campo…. Son situaciones que se pueden dar o que puede que no se den, vendrán ofrecidas por lo que el mercado nos ofrezca en ese sentido. Insisto, de hacer un movimiento esperamos que sean movimientos que caigan por su propio peso".

¿Y a qué es a lo que se refiere Víctor Moreno cuando dice eso de "fichajes que caigan por su propio peso"? De este modo lo explicaba el conquense, "No vamos a cambiar a alguno de los jugadores que tenemos en plantilla por un experimento. En caso de mover el mercado y agitarlo, intentaremos disparar alto".

Moreno se mostraba seguro de que con los mimbres que tiene ahora mismo el Albacete Balompié se puede conseguir perfectamente el objetivo del ascenso, pero no cierra puertas a nada y si sale la opción de mejorar la plantilla ha asegurado que el Alba lo hará. "Somos perfectamente capaces de ascender con la plantilla que tenemos y a partir de ahí, siempre estamos atentos a las evoluciones del mercado por si se presenta algo atractivo. Estamos trabajando en el mercado sub 23 y en el mercado sénior y aunque una incorporación sub 23 no llevaría intrínseca ninguna salida y llevaría menos trastornos, no cerramos puertas a nada y si surge una opción sénior que creamos que nos vaya a dar más de lo que tenemos… tendremos que hacer los movimientos que sean necesarios para mejorar la plantilla", concluía.

