Hay algo inherentemente positivo en el verbo " empezar " .

Más allá de calendarios mayas o chinos, más allá del Tarot o pronósticos de madrugadas en telecinco, más allá del vestido de la Pedroche , o de los petardos que han contaminado de ruido y mal rollo gratuito estos días...Más allá de las compras , de las inevitables empacheras, de la exaltación de amistad y cariños...Uno siempre empieza el año como quien estrena los zapatos mejores y más cómodos del mundo.

Yo este año lo he comenzado filosofando. Así , casi sin querer, como si necesitara entender el mundo para entenderme más a mi misma, o simplemente porque me aburro cuando el calendario es quien marca mis jornadas de ocio...pero ,sí ,en zapatillas, como una filosofía sencilla, de andar por casa.

A bote pronto, la diferencia entre el bien y el mal ,por ejemplo, se me antoja sutil , como un hilo fino del que algunos tiran y tiran hasta verlo romper en tus narices .

Mientras que, para Lucas,mi sobrino de cinco años , lo malo de la vida es que te piquen los sobacos , hay personas por ahí que deben considerar que lo bueno de la vida por el contrario , es estampar contra el suelo un terrible chisme ,si es posible, a menos de un metro de cualquier ser vivo que pase cerca, desprendiendo un sonido odioso y dañino

que a mi ,personalmente me hace pensar en sus santas madres- o no tanto-en qué tipo de carencia educativa o emocional lleva a hacer creer a ningún individuo que un petardo esconde un acto de bondad hacia alguien, con al menos dos dedos de frente .

Queridos Reyes Magos , como aún estoy a tiempo de escribiros mi carta, además de mucha salud y trabajo , os pido por favor que ,si es posible y necesario, trasplantéis todos esos cerebros seguramente enfermos, de gestores o políticos que tienen en sus manos cambiar y/ o mejorar la educación, que al fin y al cabo es lo único capaz de hacernos más humanos .

Como indica el mismo verbo, empezamos otro año,estamos otra vez en el punto de partida, más de trescientos sesenta días por delante , más de ocho mil horas ,más de un millón de oportunidades de mejora. Por favor, no la caguemos, no miremos atrás, no repitamos los mismos errores..

Queridos Reyes Magos, que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de recibir cariño y educación, además de ,obviamente, alimento diario. Ellos son siempre la única esperanza de que el mundo gire hacia el lado bueno.

Queridos Reyes Magos, haced desaparecer ese horrible petardeo de sus oídos y de sus manos y ,por supuesto, también os pido ,que a mi sobrino Lucas no le pique más el sobaco .

