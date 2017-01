Podemos pide que el Ayuntamiento de Cartagena declare a Trillo ‘persona non grata’

El grupo municipal Cartagena Sí se Puede (CTSSP-Podemos) ha pedido hoy, tras conocer el informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, que el próximo pleno del ayuntamiento de Cartagena, ciudad natal de Federico Trillo, declare al embajador en Londres persona non grata.

En un comunicado, CTSSP ha señalado que el informe aprobado por unanimidad por el Consejo de Estado, de "mayoría conservadora", demuestra lo que "ya sabíamos todos", y es que Defensa es el responsable de la "mayor catástrofe de la historia moderna" de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

Según CTSSP, el ex ministro de Defensa fue el responsable de no comprobar ni inspeccionar las "chapuzas" de las sucesivas contrataciones y subcontrataciones, así como el proceso de identificación "falso" de 30 cadáveres, en los que intervinieron tres militares no forenses condenados a penas de prisión, dos de los cuales fueron indultados por el Gobierno del PP.

Para Podemos en Cartagena, el papel del ministerio tras la tragedia fue "vergonzoso, provocador y chulesco", a pesar de lo cual, ha añadido la formación, Trillo no dimitió ni Aznar lo cesó, siendo vicepresidente el actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

En este sentido, CTSSP ha denunciado que Rajoy no sólo no lo "defenestró políticamente" al llegar a la Presidencia, sino que "lo premió nada menos" que con el cargo de embajador en Londres, "sin que éste perteneciera al cuerpo diplomático ni dominara el inglés".

Por todo ello, Por ello, CTSSP va a llevar dos iniciativas al próximo pleno municipal, previsto para el 26 de enero, en la que pedirá al ayuntamiento de la ciudad natal de Trillo que el Gobierno central lo cese como máximo representante diplomático en el Reino Unido y que el Consistorio lo declare persona non grata.

