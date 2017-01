Canarias acabó 2016 con 18.296 parados menos

El número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo de Canarias descendió durante 2016 en 18.296 personas, un 7,39 por ciento, para terminar el ejercicio con un total de 229.233 desempleados, según datos hechos públicos este miércoles por el Gobierno central.

La caída del paro que se ha producido en las islas es dos puntos inferior a la que se ha registrado en el conjunto de España, donde el desempleo disminuyó en 390.534 personas, un 9,54 por ciento. Sólo en el mes de diciembre, las cifras desempleados bajaron en Canarias en 5.541 personas respecto a noviembre, un 2,34 por ciento.

En diciembre, el gran responsable del descenso en las cifras del paro fue el sector servicios (que incluye tanto al comercio como a la hostelería), que retiró de las listas del desempleo a 4.142 personas. Además, el paro bajó en 119 personas en la industria, en 59 en el sector primario y en 1.643 en el colectivo sin empleo anterior, mientras que repuntó en 422 personas en la construcción.

Análisis dispares

Pese a estos datos, desde CCOO apuntan a que la mejora no es la esperada. Antonio Pérez ha explicado que "creciendo al ritmo que lo está haciendo Canarias, por encima del 3% del PIB, los números no acompañan". Una descompensación para la que entiende es necesario "hacer un esfuerzo para que la actividad económica se desvíe y tenga un peso importante en la creación de empleo", pero no a cualquier precio. "Han de disminuirse las horas extras y convertir en empleo de calidad y fijo el esfuerzo que hacen los trabajadores".

Los sindicatos esperaban más, pero la patronal sí está satisfecha, sobre todo, con el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. 40.135 en el último año. Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, considera que este es el termómetro que "muestra la fortaleza de la economía isleña". El crecimiento de las afiliaciones es superior a la media española, 5,6% en Canarias, en el Estado el 3,1%.

Sobre el descenso interanual de 18.192 parados, Pérez ha explicado que son números que "no se veían desde que comenzó la crisis". "Unos buenos resultados que además se escenifican en todos los sectores económicos salvo el colectivo sin empleo anterior".

