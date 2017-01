El PP alerta sobre los problemas que atraviesan algunas empresas municipales

El Partido Popular ha denunciado el preocupante estado en que se encuentran algunas empresas municipales como Vimcorsa, Aucorsa, Cecosam o la Gerencia de Urbanismo. El PP ha acusado al gobierno local de mirar hacia otro lado en vez de afrontar los problemas que padecen dichas sociedades.

El portavoz popular, Jose María Bellido, se ha basado en el Informe de intervención general de fondos de estas sociedades, cuyo estado actual es altamente preocupante. Según el PP, Vimcorsa no genera actividad y sufre un problema estructural; Aucorsa necesita un plan de viabilidad, mientras que hay riesgo de graves pérdidas en Cecosam. "Muchas de estas empresas están en peor situación que en 2015 cuando el PP dejó el gobierno de la ciudad. Aucorsa necesita un plan de viabilidad, Vimcorsa tiene problemas de tesorería y no tiene actividad diaria; si se consideran ilegales las ayudas a Cecosam en el marco de la Unión Europea, se entraría en pérdidas; y la Gerencia tiene sobre la mesa un informe sobre el personal interino. Es una situación muy compleja en el sector público local que el gobierno no quiere afrontar y una vez más, hace la táctica del avestruz, al esconder la cabeza en vez de actuar", señaló Jose María Bellido.

Para los populares, todos estos problemas tienen su origen en la irresponsabilidad del gobierno local y su falta de acción ante estos asuntos. "Este gobierno pone en peligro alguna de estas empresas municipales y deja de manifiesto su irresponsabilidad política, tanto la alcaldesa Isabel Ambrosio como su equipo de gobierno", concluyó Bellido.

