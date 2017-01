La cárcel de La Torre, la de las cartas de Berger

El próximo 15 de enero se firma el convenio del Concello de A Coruña y el Ministerio de Interior para la cesión temporal de la cárcel de la Torre al Ayuntamiento. Conocíamos la fecha el mismo día de la noticia del fallecimiento de John Berger que, recordábamos en esta casa, allá por 2010, llenó de contenido y humanidad con Isabel Coixet un edificio que ha albergado durante años y años el dolor, la represión y la desesperanza. En la represión franquista, en la falta de horizonte de los ochenta, en el laberinto de la droga. Un pozo sin fondo era la cárcel situada al pie de un monumento patrimonio de la Humanidad. Tras acordar Francisco Vázquez con el Estado central que A Coruña debía pagar por lo que era suyo y rechazar luego el PP esa posibilidad, con el paréntesis del bipartito que intentó y consiguió llenar de vida las instalaciones, el edificio se cerró y comenzó un deterioro que impide darle un uso normalizado cuando lo reciba el Ayuntamiento. Se empezará con 300 mil euros para reparar la cubierta y usar algunos espacios progresivamente, conforme se vayan arreglando. La inoperancia y el desinterés mezclados con la burocracia han dejado las instalaciones en estado precario para pensar en otra cosa, a no ser que se invirtieran grandes cantidades de dinero. Lejos queda aquel debate pomposo sobre ubicar allí un parador nacional. Pero por algo hay que empezar a construir. Para adecentar esa cárcel dentro de la cárcel si recordamos a Berger ... pero esa sería otra historia.

En 2010 la cárcel de la Torre albergó tras la invitación de la Concejalía de Cultura del BNG el homenaje a Isabel Coixet a Jonh Berger "From I to J" recreación del universo del intelectual partiendo del libro "From A to X" texto sobre las cartas de una mujer a su enamorado encarcelado. Con inscripciones y fotos reconstruía la historia además de miles de reclusos. Las principales actrices del momento leían los textos. Este es el resumen del montaje que se llevó a la Casa Encendida de Madrid antes de su llegada a A Coruña.

Comentarios