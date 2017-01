Cremava cotxes per gelosia

Van ser 9 cotxes cremats entre el 28 de desembre i l'1 de gener. Cotxes, tots de persones de nacionalitat marroquina, que estaven aparcats als carrers Trafalgar, Mina del Nord, Guifré, Castell d'Aro i Bilbao.

Les flames també van afectar de manera greu alguns pisos. Segons la policia, la hipòtesi principal és que el presumpte autor dels fets, un jove de 23 anys de nacionalitat marroquina, actués per gelosia.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, reconeix que el mòbil és un tema personal i diu que en cap moment han temut que la situació es pogués descontrolar.

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols diu que no descarten personar-se com a acusació particular però diu que ho decidiran més endavant.

A qui sí demana celeritat és a les asseguradores per poder retirar els cotxes del carrer i reparar les façanes fetes malbé el més aviat possible.

