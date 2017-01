"Nos hubiera gustado jugar en La Juventud, pero Chapín es una buena opción"

El Jerez Industrial recibirá el domingo a las cinco de la tarde al Trebujena en el primer partido de la segunda vuelta del campeonato en Primera Andaluza. La delegación de deportes ha autorizado Chapín para la disputa del choque tras la resiembra a la que fue sometido el campo de La Juventud. La medida, ha sido bien acogida por todos, pero especialmente por el entrenador del equipo que se mostraba en la Cadena SER “contento, porque aunque nos hubiera gustado jugar en La Juventud, esta era la mejor opción, empieza la segunda vuelta y lo haremos ante un gran equipo como el Trebujena”.

Sin embargo, Jesús Mendoza, no está feliz del todo, porque le habría gustado que su equipo de toda la vida, el Xerez C.D, hubiera jugado también en ese escenario, pero “no ha sido así y es una pena. No sólo es de ahora, de esta temporada, lo que ocurre alrededor del Xerez no es normal, ese equipo merece jugar en Chapín, ese ha sido su campo y es una pena lo que le está ocurriendo, hay gente que sigue en ese club luchando para que ese club siga vivo y eso hay que respetarlo”, lamenta el jerezano.

Volviendo al partido del domingo, el técnico industrialista recuerda que “el choque es muy importante, quizás más para nosotros que para ellos, porque nos sacan siete puntos de ventaja y tenemos que ganar para recortar la diferencia y meternos de lleno en la pelea. No será fácil el partido porque el Trebujena está en línea ascendente no sólo desde esta temporada, también la anterior. Allí se están haciendo bien las cosas, tienen un buen entrenador, ese equipo está creciendo mucho desde la llegada de la nueva Junta directiva”.

El equipo, que ya ha entrenado en Chapín, escenario del encuentro el domingo a las cinco de la tarde, presenta las dudas de Juanma Sánchez y Joselito Zambrano que se encuentran entre algodones y habrá aún que esperar para saber si Mendoza puede contar con ellos para el primer partido de la segunda vuelta.

