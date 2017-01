Una velada por Saúl Tejada

Tres meses después de caer sobre el ring y de ser trasladado a un centro de A Coruña aquejado de importantes daños neurológicos, la evolución de Saúl Tejada sigue siendo desesperantemente lenta. El año en el que se coronó como campeón de España se cerró con el boxeador postrado en una cama del Hospital de León donde su familia espera un repunte en su recuperación.

"No ha ido a peor, pero no evoluciona todo lo rápido que todos quisiéramos. Hay ciertas reacciones y no hay pasos atrás", señaló el promotor Enrique Soria, que junto al entrenador "Coralín" ha puesto en marcha una iniciativa que mantenga a Tejada en el recuerdo y que, de paso, facilite su rehabilitación.

Pròximamente, el púgil leonés iniciará un proceso en una clínica especializada en la que continúe su tratamiento. Para recaudar fondos que ayuden a costearlo, el 18 de febrero se organizará una velada en el Pabellón Margarita Ramos en el que se pedirá la implicación de todos los clubes de León. No se descarta, además, la celebración de algún combate profesional "a coste cero y patrocinado por Tundra", explica Soria.

La recaudación irá íntegramente destinada a la familia de Tejada y se habilitará una fila 0 para las aportaciones voluntarias. "El mejor regalo sería que despìerte y que puede verla en persona".

