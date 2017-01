La isla te habitúa a vivir a distancia de los demás, pero en Balears estamos llevando el aislamiento demasiado lejos.

Nadie elige a su familia ni a su vecindario. Aunque ambos colectivos puedan resultar igualmente engorrosos, en toda existencia humana vienen marcados en rojo los días en que un familiar o un vecino nos fueron imprescindibles.

Un vecino es un cuñado que no se mete en casa, pero la multiplicación del alquiler turístico está construyendo una isla sin vecinos.

Los vecinos de alquiler sustituyen a los vecinos de toda la vida. Cada día hay gente distinta en la puerta de al lado. Cuando te la abre una Madonna vikinga, no siempre estás de ánimo para recordar cómo se dice '¿tienes sal?' en escandinavo.

Estamos adiestrados genéticamente para lidiar con los turistas en la calle, pero ahora los tenemos metidos en casa. En nuestra propia casa, donde les hemos alquilado una habitación, pero sobre todo en la casa del vecino.

La soledad no consiste en estar solo, lo cual es imposible en esta isla sobrepoblada. La soledad es estar rodeado de gente que no te entiende.

Las autoridades no solo deben preocuparse de garantizar nuestro acceso a la vivienda, sino de facilitar el acceso de nuestros vecinos a su vivienda. Porque sin vecinos estables, se dispara el índice de riqueza pero se hunde el índice de solidaridad.

Comentarios