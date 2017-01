La ciudad de Murcia prohibe la circulación de camiones de más de 3.500 kg por la cabalgata de Reyes

Los camiones y vehículos grandes (en concreto de más de 3.500 kilos) no podrán entrar en las zonas de la capital con gran aglomeración de gente durante la tradicional cabalgata de Reyes y a partir de las 15 horas del jueves.

Se trata de una actuación preventiva coordinada por Policía nacional y Ayuntamiento de Murcia que se enmarca dentro de las de medidas de seguridad puestas ya en marcha con motivo de las fiestas navideñas, como la instalacion de bolardos. Se pretende evitar sucesos como el de Niza o el de Berlín.

Con motivo de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos de mañana jueves 5 de enero se ha previsto, como en años anteriores, un dispositivo especial por parte de la Concejalía de Tráfico y Seguridad Ciudadana y de Fomento.

99 policías trabajarán este día para garantizar la seguridad de los asistentes y permitir el normal desarrollo del tráfico. A ellos hay que sumar dos camiones de Bomberos y 25 voluntarios de Protección Civil que colaborarán en estas labores.

Además, en la avenida San Juan de la Cruz, desde donde partirá la Cabalgata, y en la calle Mozart se prohibirá la circulación de todos los vehículos a partir de las 15:00 horas.

La Cabalgata comprenderá el siguiente itinerario: Avda. San Juan de la Cruz, c/ Mozart, c/ Torre de Romo, c/ Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Avda. Canalejas, Plaza Martínez Tornel, Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, Avda. Constitución, Plaza Circular, Gran Vía Alfonso X el Sabio y Avda. Gutiérrez Mellado.

En cuanto a limpieza viaria, tras la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, se dispondrá de un equipo compuesto por 14 operarios más 4 barredoras de calzadas y dos vehículos auxiliares que tras el paso del desfile dejarán la ciudad limpia de forma inmediata.

Por otra parte, Tranvía de Murcia reforzará el servicio con frecuencias de 10 minutos para los desplazamientos al desfile, servicio que finalizará a las 00:02 horas.

Entre las 17:30 h. y las 21:30 h. aproximadamente, el servicio entre las paradas Plaza Circular y Juan Carlos I se interrumpirá.

Los autobuses no circularán por la zona del desfile a partir de las 15 horas.

