Queridos Reyes Magos:

Este año he procurado portarme bien y creo que lo he conseguido en gran medida. Así que ahí va mi lista de deseos.

Quiero más empleo para Palencia, seguro que sus majestades estarán informados de que nuestra provincia es la única de la comunidad en la que el paro ha crecido en diciembre… no levantamos cabeza… eso sí, aquí se tendrán que esforzar: contratos duraderos y condiciones laborales dignas, que contratos basura ya hemos tenido suficientes. Y ya puestos, para los que trabajan, sabrán que este año hay que negociar convenios colectivos que afectarán a 13.000 palentinos, pues vamos a ver si nos traen algunas mejoras porque hay que revertir los estragos que ha hecho la crisis, supuestamente ya superada, que ya nos hemos dejado bastantes derechos en el camino.

Me gustaría que este año, y ahora que por fin tenemos gobierno, traigan ustedes a nuestros representantes políticos la capacidad de ponerse de acuerdo por el bien común. Ya, ya sé que es para eso para lo que están, pero es que por lo que se ve, se les ha olvidado a los pobres. A lo mejor de lo que se trata es de que les traigan algo para la memoria porque de las promesas electorales tampoco parecen acordarse casi nunca.

Y por favor, en cuestión de acuerdos y en las leyes que se promuevan, nada de chapuzas como la que al final se ha hecho con la subida del salario mínimo interprofesional, que nos la han vuelto a colar y casi no nos hemos dado ni cuenta… a ver si les traen a todos un poco de decencia para que dejemos de sentirnos constantemente engañados.

Ahora una petición extraña, porque ¿cómo es posible que los humanos estemos faltos de humanidad? Pues sí, es vergonzoso tener que pedir esto pero lo necesitamos para ver a otras razas, nacionalidades y religiones como lo que son, nuestros iguales. Para dejar ser miserables e indignos y para dejar de negarles nuestra ayuda con la excusa de un patriotismo barato.

Como entiendo que no debo pedir nada negativo para nadie, eso fastidiaría el esfuerzo que he hecho durante el año por ser buena, no pediré nada para los maltratadores, pero sí pido mejoras para la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley que lleva la palabra “protección” en su nombre no puede fallar precisamente en esto. Que la justicia ponga en su lugar, en el más oscuro que exista, a cada uno de los desalmados que maltrata, veja, atemoriza, tortura, desprecia, controla, agrede, viola, golpea y mata. Y a las víctimas traedles autoestima y valentía para denunciar y buscar ayuda.

A pesar de todo lo que me dejo en el tintero, ya sé que son muchas peticiones, pero también sé que sus majestades son conscientes de que todo lo que aparece en la lista es justo y necesario. Ahora les toca a ustedes, hagan honor a su título y pongan en práctica su magia, nos va a hacer falta.

