Els liberals demanen per les xifres de l'apagada del coure

El conseller general liberal, Carles Naudi, demana al Govern que aclareixi la divergència de les xifres en l'estalvi per l'apagada del coure d'Andorra Telecom.

Naudi ha entrat a Sindicatura una demanda d'informació perquè el Govern expliqui la diferència que hi ha entre les xifres del pressupost i les que va facilitar dilluns el director de Relació amb el Client de la companyia telefònica, Josep Vilana. En concret, va dir que amb l'apagada del coure s'estalviarà 1,5 milions d'euros.

En el seu escrit el conseller liberal diu que és sorprenent que de sobte apareixen 400.000 euros més d'estalvi per l'apagada del coure i per això han entrat una pregunta perquè se'ls expliqui aquesta diferència. Tot i això, reconeix que sempre és bo que hi hagi un estalvi superior al previst.

