Enric Casadevall passarà per l'Hora Andorra aquest dilluns

Dilluns arrenquen de nou, després del parèntesi nadalenc, les entrevistes de perfil a SER Andorra, en aquesta ocasió al president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall.

Amb ell analitzarem la situació de la justícia, un primer balanç de l'entrada en vigor de la nova llei, els canvis que implicarà la nova seu, ja en construcció, i la situació de saturació de la batllia per causes com les de BPA.

Un repàs que anirà a càrrec d'Albert Sanjuan a partir de les 13 hores a l'Hora Andorra i que es podrà seguir a la 102.3FM o per streaming a cadenaser.ad.

