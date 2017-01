Un jutge roin per naturalesa

El cas del jutge que pensa que darrere del maltractament de les dones no està el masclisme diu molt. Com en educació i en sanitat queda clar que no és un problema de la justícia... perquè la justícia, com l'educació i la sanitat la fan persones... Estem davant un problema social. No podem reduir la qüestió a la llibertat d'expressió. Dir que no és el masclisme el problema sinó una mena de maldat innata sona lluny d'una realitat més que evident. Negar el masclisme és negar la desigualtat. Dir que el problema està en què les dones no són tan fortes com els hòmens és pueril i injust. Què pensarà la dona violada en les festes de Pamplona per un grup d'animals? que hauria d'haver anat al gimnàs? Imaginen que un jutge que pensa com aquest del Suprem, com Antonio Salas, és l'encarregat de dictar sentència en un cas com eixe.

