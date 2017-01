La Junta compensará a las ITVs por la sentencia del Supremo

La Junta compensará a las ITVs por la sentencia del Tribunal Supremo, que dice que la Junta no debió congelar las tarifas en relación al año 2012. De esta manera, según informan desde la Consejería de Economía y Hacienda, no subirán las tarifas, la Junta pretende así que los ciudadanos no paguen el coste de esta sentencia del Supremo.

Una noticia que agradecen desde la Unión de Consumidores de Castilla y León, su vicepresidente Alberto Arzúa, reconocía antes de conocer este anuncio de la Junta que lo lógico sería no subir las tarifas porque Castilla y León entonces volvería a ser de las comunidades con las ITVs más altas de España.

