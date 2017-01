"Ya no hay excusas; debemos estar entre los seis primeros"

Vuelve la Liga y el Real Valladolid se prepara para afrontar en su estadio y el día de Reyes el choque ante el Reus, sin duda una de las revelaciones de esta campaña, ya que a pesar de ser un recién ascendido, es el mejor visitante de la categoría. Paco Herrera aseguró que habrá pocos cambios en el once con respecto al que perdió en Getafe y confirmó que el club tiene una oferta por Villar aunque es mínima y no interesa de momento al club. Al retomar la competición, Paco Herrera considera que el parón de Navidad les ha venido bien y que ya no es un equipo 'novato', se acabaron las excusas y es el momento de dar un paso adelante y ganar partido con seguridad.

