El Alcalde asegura que este año se atenderán todas las peticiones de mejora del servicio de autobús

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha pasado este miércoles por el programa Hoy por Hoy Zamora y, entre otras cosas, ha anunciado que el Presupuesto de este año contempla una partida para “atender todas las demandas” de mejora del servicio de autobuses que están formulando los barrios.

Mejoras que demandan fundamentalmente los barrios de la margen izquierda del Duero, que quieren más conexiones con los hospitales y los centros de enseñanza, y especialmente Carrascal, un barrio completamente marginado en el transporte público urbano.El alcalde asegura que esas peticiones se atenderán, previa negociación con la empresa para ampliar el contrato. Guarido conminaba al concejal de seguridad Antidio Fagúndes (del PSOE) a que se pusiera a ello.

El alcalde de Zamora ha hablado además de otros asuntos. Ha insistido en que no hay otra opción que trasladar el museo de Baltasar Lobo al viejo Ayuntamiento cuando la Policía Municipal lo deje libre, y ha confiado en que la Junta recoja en el presupuesto autonómico partida suficiente para acometer las obras del centro cívico en el fallidoPalacio de Congresos. Insiste el alcalde en que el proyecto acordado con la Junta no contempla espacios para albergar allí el Conservatorio, pese a lo dicho recientemente por el Delegado Territorial. Y por otro lado asegura que comenzar este año a redactar el nuevo Plan Especial del Casco Histórico dependerá de si el ayto recibe o no fondos Europeos. Sobre el nuevo Plan General de Urbanismo (que "no es prioritario”, ha dicho) los trabajos de redacción tendrían que externalizarse.

