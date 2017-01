Julià: "Creo que estamos en el camino"

El director deportivo del Real Zaragoza, Narcís Julià, ha afirmado tras la presentación del nuevo fichaje, Jesús Valentín, que "ya hubo una revolución en verano y lo que buscamos ahora es apuntalar algunas posiciones".

Así se presenta jesús valentín El futbolista ha salido a rueda de prensa poco dicharachero, pero ha tratado todos los temas por os que se le ha preguntado. Lo primero, ha sido presentarse y, él mismo ha explicado que se ve un central "fuerte, rápido y con buena salida de balón". En cuanto los nuevos objetivos, Valentín es consciente de que ha llegado a un club donde "le han comentado la presión que existe", porque "el Zaragoza es un club histórico y siempre tiene que estar arriba". En el aspecto físico, el defensa llega al club en plenas condiciones y ha confirmado que "si el míster lo requiere yo estoy a tope y si puedo debutar, espero hacerlo desde ya".

Así pues, deja claro que en este mercado invernal no van a ser muchas las incorporaciones y que, además, van a ir encaminadas a reforzar el banquillo. La primera razón es que, las pocas veces que han jugado todos los considerados titulares, el equipo ha funcionado bien y, en segundo lugar, porque "nosotros tenemos una limitación económica bastante importante. Parece que la gente no lo quiere reconocer, pero esa es la cruda realidad".

En cuanto a los jugadores que suenan con más fuerza, como el punta Chuli, el director deportivo ha dejado claro que no va ha hablar de nombres, de hecho, su cautela ha sido tal que ha insistido en que ni siquiera va a decir qué posiciones están buscando cubrir. En lo que si ha insistido es en que "la paciencia no es una característica especial en este club y en esta ciudad, pero tenemos un camino difícil que estamos intentando completar con coherencia", por eso, ha afirmado que "estamos intentando conseguir resultados, pero no tenemos una varita mágica, aunque creo que estamos en el camino".

