El informe del 010 aleja a ZEC de PSOE y CHA

Brecha entre Zaragoza en Común, PSOE y Chunta Aragonesista en la negociación de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza. La fractura se ha producido este miércoles, cuando la socialista Marta Aparicio ha descubierto, en plena Comisión de Servicios Públicos, que el interventor municipal ya ha redactado su informe sobre la municipalización del 010, que se entregó el 23 de diciembre, antes de que comenzara el pleno, tal y como decía el propio interventor en esta comisión. Marta Aparicio se dirigía a Alberto Cubero y le decía que "es una auténtica ocultación, nos está mintiendo a todos día tras día y pretende que sigamos con normalidad un debate de presupuestos sobre partidas de 20.000 euros".

Por si fuera poco, el popular José Ignacio Senao ha añadido surrealismo al decir que también tenía el informe de intervención "y lo tengo aquí". Y añadía: "Me encontré en la plaza España a una persona que iba hablando sola con un informe en la mano y me lo dejó". Y, ante la petición de copias, el teniente de alcalde, Alberto Cubero, ha llegado a pedírselas al PP.

Todos los partidos de la oposición han exigido suspender esa comisión, que se retomará mañana, jueves. De hecho, todos los partidos han criticado duramente a Alberto Cubero, tanto los partidos de la bancada de la derecha PP (que ha pedido su dimisión) y Ciudadanos, como de los "socios habituales" de Zaragoza en Común. Desde el PSOE calificaban a Cubero como "el principal obstáculo para los presupuestos y para la gobernabilidad de este ayuntamiento" y desde Chunta Aragonesista consideran que "es el gobierno menos transparente que ha habido en la historia de Zaragoza con diferencia" y Cubero "se va a cargar la posibilidad de municipalizar cualquier servicio". Según CHA "el gobierno tiene que considerar si Cubero continúa como responsable de Servicios Públicos".

Sin embargo, el aludido Alberto Cubero niega haber ocultado nada. Y dice que todo lo que han escuchado ha sido un "sainete" en busca de "excusas" para no apoyar los presupuestos municipales. Cubero niega haber ocultado el informe y "consideramos que, hasta que no tengamos los informes complementarios que hemos solicitado sobre las dudas que plantea intervención, es un proceso que no está concluido administrativamente".

Dice que cada vez que un partido pide su dimisión, "me siento orgulloso" y "reforzado en mi trabajo como concejal de Zaragoza en Común y me voy contento a casa". Y, sobre si dificulta el acuerdo esta situación plantea que "quizás se está buscando una excusa para salirse del acuerdo y la negociación presupuestaria".

Comentarios