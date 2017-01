La dirección del PSOE-M contraria a la oficina alternativa de Ferraz

La cúpula de los socialistas madrileños ha mostrado su oposición a la apertura de este local en plena calle Ferraz, bajo el lema “Recupera PSOE”, por considerar que no beneficia al partido. La Secretaria General y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha manifestado su “oposición y rechazo” por considerar que “una oficina paralela no ayuda a recuperar la confianza” en el partido y si daña su credibilidad. Recuerda que ya existen las Casas del Pueblo y no hay que buscar otras alternativas “para visualizar el proyecto del PSOE”.

Hernández ha hecho un llamamiento a la “cordura y la serenidad para pasar página y encarar el nuevo año recuperando el proyecto socialista”.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del PSOE-M y alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, quien considera “que no son formas” crear una “oficina paralela a los órganos del partido”. Recuerda que para afiliarse al están las agrupaciones repartidas por toda España y por eso ha mostrado su “desaprobación y desacuerdo más rotundo” con la iniciativa de un grupo de militantes.

Robles se ha reafirmado en la necesidad de fijar cuanto antes una fecha para la celebración de un Congreso y primarias.

