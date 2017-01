Rosales: "Lo que hizo Weligton es un gesto de gran capitán"

Roberto Rosales es fijo en las alineaciones del Málaga en el lateral derecho desde que llegó. El venezolano ha trabajado con varios técnicos blanquiazules y no es normal en el fútbol que los entrenadores se vayan de la forma que se fue Juande. Rosales no sabe las razones. "Pues no. Siempre hemos sido un vestuario sano y unido. Las razones del míster Juande son personales. Ahora nos toca asimilar las ideas del Gato (el nuevo entrenador). Nos conoce desde hace tiempo. El equipo está trabajando igual de duro para seguir en el mismo camino".

El Málaga incorpora a Peñaranda en el mercado invernal. Otro venezolano, y de él habla el lateral. "Es un jugador de esos irreverentes (quiere decir que es atrevido en lo futbolístico). Ya le conocen e su etapa con el Granada. Fue un jugador destacado a pesar de su corta edad y tiene mucho potencial. Le falta mucho por mejorar y crecer. Viene con esa ilusión de aportar su juego".

Rosales, junto a Santos y Weligton son los tres extracomunitarios de la plantilla, y valoró el gesto del central de dejarle su ficha a Peñaranda. "Me enteré de ello como todo el mundo. Es un acto grande. De una gran persona y de un gran capitán que tuvo el equipo durante muchos años y que sabe que puede aportar y hacerlo así fue un acto que al vestuario le cayó bien”.

Comentarios