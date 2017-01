Heredia: "Fomento no tiene obligación con la nueva pasarela"

La subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, ha respondido esta mañana en Hoy Por Hoy Soria al alcalde de Golmayo, Benito Serrano, acerca de la situación del proyecto de la pasarela sobre la variante, SO-20. Heredia asegura que el Ministerio de Fomento no ha recibido el proyecto, sino un documento con el boceto y las posibilidades de actuación, texto al que se dio respuesta. “Apenas un mes se tardó en contestar en diciendo que, en respuesta al escrito de 11 de octubre de 2015 sobre la construcción de la pasarela peatonal, que ésta no entraba en el presupuesto del Ministerio, pero que no obstante, de querer seguir el Ayuntamiento de Golmayo adelante con el proyecto, debería ser autorizado previamente. Es decir, Fomento aseguró que no sufragaría el proyecto y que lo autorizaría siempre y cuando recibiera un proyecto en firme y no un boceto de ideas”.

Además, Heredia aclara que Fomento no tendría la obligación de financiar el proyecto ni tampoco de llevar a cabo la actuación, sino sólo de dará la autorización, citando como ejemplo los accesos a la Ciudad Deportiva del Numancia y a Tableros Losán, cuya obra y coste asumieron ambas entidades. Así, la pasarela sería a cargo de los Ayuntamientos de Golmayo y Soria. “La pasarela ya existente la financió Golmayo, como es su obligación, y la nueva, de la que se habla ahora, que reposaría, por un lado, en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Golmayo, y por otro, en el término municipal de Soria, correspondería a la financiación de ambos consistorios”.

