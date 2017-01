Realidad encubierta

4.592 desempleados había en Soria en el mes de diciembre de 2016. Son 94 menos que en el mes anterior (un 2,01 %), y 731 menos que en diciembre de 2015, es decir, un 13,73 % menos. La mayoría son parados mayores de 25 años y el sector servicios sigue siendo el líder con muchas diferencia respecto al resto, aunque es el único en el que decrece (un 4,36 % menos); en todos los demás, agricultura, industria y construcción, sube el paro.

El índice de paro en Soria es del 10,73 por ciento, por debajo del mes de noviembre (10,95) y del pasado año, donde en diciembre de 2015 se alcanzó el 12,41 %. Pero, no se engañen. Otros datos indican que sólo un nueve por ciento de los contratos son indefinidos y de una población activa de 42.800 personas, no tienen subsidio un total de 2.192 parados, y es aquí donde llega del drama: Más de dos mil personas no reciben ninguna prestación, ni ayuda alguna. Nada de nada. Sinceramente aspectos como éste no se deberían consentir, pero existen. Los sindicatos anuncian grandes movilizaciones para este año recién estrenado. No es para menos.

