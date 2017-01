La odisea para alquilar una vivienda adaptada a discapacitados en Vitoria

Ricardo Gómez es profesor y se encuentra en silla de ruedas. Convive con su pareja en una vivienda que, si bien consta oficialmente como adaptada, no cubre sus necesidades. Lleva un año y medio intentado alquilar una que esté plenamente adaptada a discapacitados en el mercado libre pero no ha conseguido ninguna. Se ha dirigido por tanto a Etxebide y allí le han confirmado que existen viviendas protegidas adaptadas sin ocupar pero él no puede contar con ellas porque supera el límite de ingresos para acceder a cualquier VPO. Desde febrero de 2016 ha cruzado varios escritos con el Gobierno vasco solicitando una excepción pero se la han denegado.

“Están empecinados en que como yo supero los ingresos, y es precisamente en lo que más insisten, no hay excepción”, ha asegurado Ricardo a la SER, aseverando, no obstante, que es discapacitado físico y la legislación le ampara para requerir una excepción.

“Me dicen que no se me puede hacer una excepción porque no pertenezco a ninguno de los colectivos a los que se les permiten según la Orden de Vivienda de 2012, ya que allí no aparecen las discapacidades físicas”, ha afirmado Ricardo. “Sin embargo, la Ley de Vivienda que aprobó el Parlamento Vasco en 2015 contempla que se excluya de los procesos normales de adjudicación de vivienda pública a todo tipo de discapacitados, por lo que interpreto que deberían permitirme una excepción”, ha explicado.

Vivienda, no obstante, le ha negado la solicitud por lo que Ricardo se encuentra así ante una situación que él considera injusta.

“Me parece que es una situación injusta porque en el mercado libre no hay viviendas y no me dejan acceder a las de protección oficial, por lo que al final no puedo alquilar ningún tipo de piso”, se ha lamentado.

Al hilo de la situación de Ricardo, las inmobiliarias consultadas por la SER han confirmado que carecen de viviendas adaptadas para alquiler.

En simultáneo, desde el Gobierno vasco han afirmado que es imposible que se facilite una VPO a una persona que supera el límite de ingresos como es el caso de Ricardo Gómez, aunque creen que podría haber una salida entre los promotores privados.

“Los promotores privados tienen la obligación de adaptar una parte de sus viviendas para discapacitados, y cuando no las venden, solicitan y obtienen casi por sistema exenciones para venderlas a personas no discapacitadas”, ha explicado a la SER el director de planificación de vivienda del Gobierno vasco, Mario Yoldi, asegurando que va a estudiar el caso de Ricardo.

Comentarios