Mirando a Vitoria

El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Carles Durán, se mostró este jueves "preocupado" por la "dinámica" positiva del Gran Canaria y por el "bloque" de jugadores que el equipo amarillo presentará el sábado en Miribilla en un choque de la Liga Endesa que el conjunto vasco está obligado a ganar si quiere tener opciones de estar en febrero en la Copa del Rey de Vitoria.

"Lo que me preocupa es la dinámica en la que están desde que empezaron 0-4. Que es uno de los mejores equipos de los últimos meses en una cosa evidente", dijo Durán en la rueda de prensa previa al choque de un equipo que tiene ya un balance de 9-6 en la clasificación después de perder solo ante el Real Madrid y el FC Barcelona desde su mal arranque liguero.

Aunque, sobre todo, lo que destaca el técnico catalán del 'Granca' es su "bloque", que "muchos de sus jugadores llevan muchos años jugando juntos". "Llevan muchos años en la misma dinámica y con las mismas rutinas. Y eso les hace muy peligrosos. En momentos que han estado mal, como en el campo de Obradoiro, en el que iban 17 ó 20 abajo, son capaces de recuperarse y de ganar", valoró.

Respecto a su equipo, Durán desveló que a la baja de Danilo Nikolic se le suma que Dejan Todorovic "está enfermo" y es duda de cara al sábado porque hoy no ha podido ni entrenar.

Lo que quiere que el técnico para el sábado es que 'los hombres de negro' no vuelvan a fallar a su afición como la última jornada ante el Real Betis, un partido en el Bilbao Arena en que empezaron mal, remontaron posteriormente y acabaron desaprovechando hasta diez puntos de ventaja.

"La gente siempre está con nosotros, siempre viene, siempre nos apoya y estoy convencido de que el sábado también van a venir, pero la derrota contra el Betis fue muy dolorosa porque sentimos que les fallamos", confesó.

"El viernes fallamos a la gente, pero no por meter o no meter, que eso es el acierto, es porque los primeros cinco minutos (en los que el Betis encadenó un parcial de 4-16) creo que la gente no se lo merece. A la gente le pido por favor que venga y lo va a hacer, pero nosotros también tenemos que hacer cosas para ellos", resumió su estado de ánimo e intenciones de su equipo de cara a un partido que, en caso de perderlo, dejaría al Bilbao Basket prácticamente fuera de la Copa del Rey.

