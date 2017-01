Carrión: "No es una final, pero sí un partido clave"

El entrenador del Córdoba, Luis Carrión, sabe que lo verdaderamente importante es la Liga. Este sábado llega el Rayo con ganas de estropear las buenas sensaciones que últimamente está dejando el club cordobesista. Carrión sabe que un triunfo sería clave, pero aleja la palabra "final" de momento. "Todos los partidos son importantes. Una final no, porque no vamos a ganar ninguna Copa al acabar, pero es un partido importante. Tenemos la posibilidad de engancharnos arriba, de juntarnos con los que pelean por el playoff y es lo que queremos. Es un partido clave para nosotros", afirmó Carrión, quien valoró la mala dinámica del equipo en el Arcángel en los últimos partidos de liga. "Llevamos un tiempo mal en casa, salvo al Málaga que le ganamos, pero en liga no vamos bien. Tenemos que cambiar ya, porque la gente viene con ilusión al campo y nosotros que remos darle alegría a la gente. La gente se ha enganchado con el equipo y hay que aprovecharlo", dijo Carrión.

El Rayo estará enfrente. Carrión sabe que no será fácil. "El Rayo es un equipo con gente muy buena que viene de Primera, con jugadores muy buenos, con buenos números en Primera División. Es un equipo peligroso, con sus puntos débiles. Estamos en casa, queremos ganar ante nuestra afición, hacer un buen fútbol y espero que así sea", concluyó Carrión.

Comentarios