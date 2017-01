Nieto califica la amenaza yihadista de “riesgo latente” pero sin poder concretarla en una ciudad

“La amenaza existe pero no tenemos ningún dato para concretarlo en una ciudad”. La afirmación es del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que valora así la información de la Cadena SER que constata las amenazas del DAESH contra ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada, Ceuta, Melilla y Játiva. La Policía Nacional alerta de que el autodenominado Estado Islámico está reclutando en el norte de Marruecos a jóvenes para una campaña que tendría como objetivo la recuperación de Al-Andalus.

Nieto, en una entrevista en Córdoba Hoy por Hoy, ha afirmado que “hay enclaves concretos que en el subconsciente colectivo de estos extremistas tienen mucho significado y estas ciudades lo tienen, pero lo que sí es real es que la amenaza existe aunque no tenemos ningún dato para concretarlo en ninguna ciudad.

En los últimos días, en el desarrollo de la denominada operación Serkan, han sido detenidos dos yihadistas en Madrid. Tenían munición y armas automáticas. La operación continúa abierta, según Nieto, que no obstante asegura que los detenidos “están en prisión por enaltecimiento del terrorismo y no tenemos constancia de que hubiese una previsión o inmediatez de que se pudiera producir un atentado”. El riesgo es “latente”, dice Nieto, que no obstante lanza un mensaje de tranquilidad porque “en España se están haciendo las cosas bien” con la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las fases embrionarias de estos grupos delictivos.

Los atentados de Berlín y Niza, realizados con camiones, han provocado reacciones en los gobiernos restringiendo temporalmente el paso por las ciudades a vehículos de más de 3.500 kilos. Al respecto, el secretario de estado de Seguridad asegura que “ahora están usando camiones porque esa amenaza en forma de camión no se podía prever, cuando se tomen medidas contra ese tipo de armas podrán surgir otra”; “No podemos decir que tenemos el 100% de estar ajenos a esa amenaza pero sí que estamos haciendo todo lo que se puede hacer para prevenirlo”, concluye.

