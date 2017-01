El mauritano Cheikh Saad refuerza la delantera del C. D. Eldense

El C. D. Eldense ha llegado a un acuerdo con el mauritano Cheikh Saad Bouh Diagne para lo que resta de temporada.

Natural de Nuadibú (Mauritania) donde nació el 20 de septiembre de 1.990, tiene por lo tanto 26 años, es un delantero de gran movilidad, con una gran envergadura, mide 1,90 m y pesa 83 Kg., y una velocidad endiablada. Debutó en 2.009, a los 19 años, con la U. E. Lleida. Tras dos años allí, fichó por el C. D. San Roque de Lepe antes de volver traspasado al Lleida Esportiu en 2.012 aunque no permanecería demasiado tiempo en el club catalán puesto que en la misma temporada fichó por el C. D. Binéfar y después por el Hellín Deportivo.

Ya en el mercado de invierno de la temporada 2012/2013, fue traspasado al Yeclano Deportivo donde permaneció durante gran parte de 2.013, año en el que el Ontinyent C. F. le fichó.

En el mercado de invierno de la temporada 2013-2014 ficha por el Atlético de Monzón. En julio de 2014, el FK Ventspils, equipo de la Primera División de Letonia (Virsliga) que ha sido campeón de su liga varias veces en los últimos años, hizo oficial el fichaje de Saad.

