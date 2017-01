El canterano Fede Ruiz sube a la primera plantilla del Eldense

El C. D. Eldense ha informado del acuerdo alcanzado con el central Fede Ruíz Cantó para que se incorpore a la primera plantilla del club lo que resta de temporada.

El jugador natural de Elda, se formó en la cantera de los equipos eldenses para en categoría juvenil dar el salto al Albacete juvenil de División de

Honor. Después fichó por el Lorca de Tercera División llegando a jugar con el equipo murciano el play-off de ascenso a la Segunda B. También fue campeón de la Copa Federación, jugando 20 partidos como titular.

Estos méritos le valieron para fichar la temporada siguiente en el filial del Elche, jugando 30 partidos con los franjiverdes y disputando otro play-off de ascenso. Después volvió a casa, durante varias temporadas jugando el fútbol eldense. Tuvo unos años de descanso debido a temas profesionales para la temporada pasada fichar por Elda Industrial. Este año está realizando una gran temporada en el filial, siendo un fijo en las alineaciones de Mario Cartagena lo que no ha pasado desapercibido para Mario Barrera que desde el primer día quiso contar con él. No ha podido jugar todavía por no ser Sub 23, por eso el club le ha hecho ficha del primer equipo para la segunda vuelta.

Fede es un central muy experimentado, con gran colocación y un líder nato de la defensa.

