"Me preocupa que estos problemas nos saquen de la competición"

Vicente Vargas se ha mostrado por primera vez “preocupado” porque la situación extra deportiva afecta al equipo. El técnico azulino recuerda que “hasta ahora había tratado de dejar al equipo al margen y no hablar mucho de estos temas, pero ya esto te supera, está en la calle El año pasado estos problemas nos sacaron de la competición y ahora la historia se repite, todo viene del mismo lado –Ayuntamiento- y esto claro que me preocupa muchísimo”, lamenta el entrenador jerezano.

Pero esa no es la única inquietud de Vargas, es la más importante porque acabará con el equipo fuera de Jerez si no prosperan los contactos que estos días se están llevando a cabo para poder entrenar al menos en Los Marianistas. La otra viene en forma de bajas. Y es que hasta cinco futbolistas por sanción se perderán el partido ante el Lora que se disputa en el Puntas Velas, Barragán, Quirós, Israel, Orellana y Javi Gómez, salvo éste último todos titulares. Además, y por motivos laborales, son duda Albertito y Corral. Panorama complicado para comenzar el año, en un campo diferente, aunque en buen estado como el de Rota y muchas ausencias que obligarán al preparador xerecista a llamar a algún jugador del juvenil para completar la convocatoria o arriesgar con futbolistas que no han entrenado en toda la semana con el grupo.

Sobre el partido, que se disputará a las doce y media del domingo, Vargas mantiene “el Lora es un rival muy complicado, que ya le ganó al Fútbol Club aquí, tiene jugadores con experiencia que nos exigirán mucho para ganar el partido”

Comentarios