Directo: Burgos - Breogán

O Breogán visita este venres a partir das 9 da noite ao Burgos, en encontro correspondente á décimo novena xornada da Liga LEB Ouro. Os celestes tentarán seguir coa boa xeira de resultados tras vencer ao Barcelona B e o derbi ante o Ourense.

Os de Natxo Lezkano buscarán doblegar ao líder da competición, que conta con 13 victorias no seu casilleiro, polas 11 do cadro breoganista. Os celestes, a priori, contarán con todo o plantel no seu desprazamento a Burgos, e a marea celeste, unha vez máis, non deixará só ao equipo.

