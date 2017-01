"Les pido a los jugadores que saquen el ADN Olaizola"

El entrenaodr del Mallorca, Javier Olaizola, que sigue convencido de la calidad futbolística de su equipo, apela al orgullo y al corazón para que sus jugadores puedan demostrar que son mejores de lo que enseña la clasificación y ganen el partido de este viernes contra el Mirandés, un rival directo en la lucha por la permanencia. El Mallorca está en descenso y el Mirandés sólo tiene tres puntos más por lo que la victoria para el equipo Balear es obligada y más teniendo en cuenta que juega en casa (Son Moix, 18:00 horas) y que acumula cuatro derrotas seguidas.

"Les he pedido que aparezca inmediatamente el ADN Olaizola porque es una categoría que si no igualamos al rival en ilusión, trabajo, garra, ganas, concentración, disputa... da igual contra quién juguemos porque no tendremos fácil ganarles pero estoy convencido que contra el Mirandés se va a ver todo eso", explica el entrenador del Mallorca sobre la manera de afrontar el primer partido de liga del nuevo año.

El técnico es consciente que el equipo necesita reaccionar después de una dolorosa derrota en el último partido y lo indica con contundencia: "El partido de Soria contra el Numancia fue un desastre, no hicimos nada bien, y por lo tanto el equipo tiene que hacer un cambio radical".

El Mallorca no puede contar para este partido con Brandon porque está sancionado y Olaizola reconoce que es una baja muy significativa: "No esconderemos que Brandon es el máximo goleador del equipo, un jugador muy intenso, trabajador nato, que tiene llegada; pero en estas situaciones no puedes reclamar lo que no tienes sino trabajar con lo que dispones y en ese sentido los demás compañeros están a un nivel tan alto como el de Brandon y se trata de que en el partido les acompañe el trabajo y la fortuna y así seguramente no echaremos de menos a Brandon", sentencia.

