La #Tuithistoria de Javi Ruiz

TUITHISTORIA 13

Estoy sólo en la Radio haciendo el turno de tarde de este festivo. Me llama un señor y (creo) me sale una tuithistoria. A ver cómo lo cuento

Suena el teléfono de la redacción de @ser_murcia mientras escucho @laventana. Lo cojo. Es un señor mayor con voz quebrada y seca.

Me dice: -Buenas tardes ¿Radio Murcia Cadena SER?

-Claro que sí- digo. Y sonrío porque me gusta cuando la gente dice el nombre completo)

El señor carraspea. Para un segundo y arranca: "Discúlpeme pero le voy a hacer una pregunta que le va a parecer una tontería".

Yo le digo: "No se preocupe. Cuénteme".

El hombre toma aire. Me lo imagino sentado en su casa con una manta y un brasero.

Me dice: "Es que estoy aquí y me ha dado una manía de esas de las que le dan a todo el mundo y me estoy volviendo loco pensando".

Quiere saber "Cómo se llama el del telediario" y "como no tenía nadie a quien preguntárselo" ha llamado "a la radio, que lo saben todo".

Ya no me asombran estas llamadas. Para muchos, gente que se crió con Radio Murcia encendida, este lugar, esta antena es una referencia.

Además la respuesta es fácil. Le pregunto:¿Se refiere al presentador de "Telemurcia"?. El hombre me dice "¡sí! ¡ese!" y se pone muy contento

Le doy el nombre de mi compañero Juande y el señor me da las gracias un millon de veces. Le cuelgo con una sonrisa y sigo a lo mío.

Le imagino, también sonriendo, con su brasero en una casica de huerta. La radio ha entrado, esta vez, por teléfono. FIN.

Comentarios