¡Viste grana la segunda vuelta!

Presenciar los partidos del Real Murcia en Nueva Condomina durante la segunda vuelta va a costar entre los 100 euros la tribuna y los 40 para nuevos peñistas (cuyas asociaciones estén incluidas en la FEPEMUR, que es quien gestionará las altas de sus nuevos peñistas), pasando por los 50 de los fondos y los 20 euros para infantiles (entre 3 y 15 años), en cualquier ubicación para que estén acompañados de sus mayores. Aunque ya estén los precios oficiales y las condiciones, esta campaña se abre el lunes día 9 de enero, en las taquillas del estadio, por correo electrónico o incluso por teléfono.

Esta campa 'Tú me llevas, tú me elevas' tiene una particularidad que tiene mucho que ver con las ventajas que tendrá el abonado si es capaz de conquistar a otros que no son abonados aún. Si un abonado lleva a uno nuevo (adulto), se le aplicará un 50% de descuento en el play off de ascenso (si lo hubiere). Si un abonado en lugar de un adulto, es capaz de llevar a dos o a un adulto y dos infantiles nuevos, entonces se beneficiará del 100%, o lo que es lo mismo, entrará gratis a todos los partidos del play off de ascenso a Segunda A de la actual temporada.

