Setenta e oito establecementos participaron no 27 Concurso de escaparates de Nadal

En total, participaron nesta edición 78 establecementos, e tal e como ten acontecido nos últimos anos, os comercios do téxtil e os establecementos da zona centro e histórica, foron os máis numerosos á hora de participar no certame. O alcalde agradeceu a participación de todos e subliñou a “importancia destas accións que tamén premian o espíritu navideño e contribúen a facer do comercio local toda unha referencia nestas datas a nivel galego”.

O xurado valorou tres aspectos: a creatividade e orixinalidade, a combinación de elementos e cores, e a iluminación e a composición. A continuación vai a relación dos premiados:

1º Premio (800 € + diploma)

La ratita presumida (988 982 663, Concordia 28)

2º Premio (600 € + diploma)

Galius (685 517 817, Cardeal Cisneros, 4 - 6)

3º Premio (400 € + diploma)

Centro óptica (988 255 000, Doutor Marañón, 7)

Escaparate máis votado (con 134 votos; 100 € + diploma)

Pequeño Salón (659 684 432, río Arnoia, 14 - baixo)

Ademais, tal e como se especificaba nas bases do concurso, tamén se sorteou unha estancia para dúas persoas outorgada por Hoteis e Balnearios CALDARIA que recaeu en Ourenfri (reparación e venda de maquinaria para hostelería, na Av. De Bos Aires).

