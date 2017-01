Vasiljevic hasta final de temporada

Osasuna se la juega a la desesperada, todo a la carta de Vasiljevic como entrenador hasta final de temporada. No hay plan B por la permanencia porque si no acompañan los resultados, se empezará a planificar la próxima temporada en Segunda División. Lo ha confirmado el presidente de Osasuna Luis Sabalza quien ha subrayado que los resultados han sido los que han condenado a Caparrós a ser destituido.

El finiquito del técnico andaluz se está negociando entre sus representantes y Fran Canal pero desde el club se ha asegurado que no influirá en el presupuesto de un millón de euros para el mercado de fichajes de invierno porque ya estaba apartado ese dinero.

Vasiljevic se pone desde ahora el chándal para dirigir la sesión con Alfredo de segundo y la secretaría técnica pasa ahora a manos de Goikoetxea y Carmona que buscan refuerzos para el nuevo técnico por medio de un portero, un central y un medio centro. El nuevo entrenador rojillo cree estar preparado para afrontar el reto y no tiene miedo a la presión que pueda tener frente al Valencia en El Sadar por parte de la afición: "Ya me he tenido que enfrentar a situaciones hostiles en mi época de jugador con la grada en contra como visitante", ha explicado.

