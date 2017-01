Mikel González: "Quiero seguir, como en la Real no se está en ningún sitio"

Mikel Gonzalez es un hombre libre. Mejor dicho, un jugador libre. Termina contrato con la Real Sociedad a final de la presente temporada, todavía no ha recibido ningún oferta de renovación del club txuri-urdin, y puede firmar desde ya por la entidad que lo desee. Pero el central de Arrasate quiere seguir en San Sebastián, y quiere aprovechar las oportunidades que tenga para demostrar que merece la renovación y que sigue teniendo sitio en el conjunto realista. Oportunidad como la que tuvo en Copa contra el Villarreal, por la baja de última hora de Raúl Navas. Fue titular y cuajó una notable actuación. Aunque Mikel prefiere no hablar de su renovación, no se siente cómodo. "Por supuesto que quiero seguir en la Real, como aquí no estás en ningún lado", señala el arrasatearra.

"No hay nada nuevo que decir, no es porque no quiera, sino porque de verdad no hay nada, sino ya os diría algo", añade Mikel González, sincero. Todavía no ha habido contactos para negociar su continuidad, algo que tampoco le pone nervioso, porque considera que su trabajo no es pensar en esas cosas. "Eso es algo que no soy yo quien lo tengo que valorar. Entrenamos para eso, para jugar, se ha dado la lesión de última hora de Raul y me ha tocado a mí, y contento porque me he encontrado bien, estoy a gusto, y hemos ganado, eso es lo más importante de todo", comenta, después de jugar el partido contra el Villarreal, contra el que jugó por la lesión de Navas. "Al final nos gusta jugar y que gane el equipo, y se dan esas dos cosas, así que muy contento". Mikel Gonzalez tampoco ha recibido todavía oferta de ningún otro club para la próxima temporada. Pero aunque llegue, tiene clara su prioridad. "Por supuesto que quiero seguir, al final ya sé que como aquí no estás en ningún lado, siempre lo he dicho, pero es que no hay novedad", dice. Y cuando se le pregunta por la opción de firmar libremente por otro club si la oferta de la Real no llega, se siente incómodo y no duda en explicar con una sonrisa. "Creo que ya he dicho lo que pienso, he dicho lo que hay, he sido sincero, y no me encuentro muy cómodo tampoco cuando se me han preguntas del mismo tipo dejándolo claro ya"

A partir de ahí, Mikel González quiere centrarse en lo deportivo, en la ventaja lograda contra el Villarreal para la vuelta en El Madrigal. "Es un muy buen resultado ante un gran rival, queríamos darle continuidad a lo del año pasado, a esa buena dinámica, y creo que lo hemos conseguido. Íbamos ganando 3-0 y nos sentíamos bien, cómodos, incluso para conseguir más goles y mejor resultado, pero al final han metido ellos su gol y han tenido una ocasión clara en el último minuto. La eliminatoria es contra un gran equipo, así que la vuelta será muy dura, pero sabemos que si lo hacemos bien, como en este partido de ida, estaremos en cuartos". Aunque se siente enfadado por el gol castellonense que deja un poco más abierta la eliminatoria que con el 3-0 momentáneo logrado. "A mi me han cabreado todos los goles que nos han metido, todos". Aunque lo que más tranquilo le deja es el nivel ofrecido por la Real. "Sabes que terminas el año muy bien, pero tienes una semana de vacaciones y a la vuelta quieres aseguras que sigues igual y quitar esa incertidumbre, y ante el Villarreal hemos demostrado con juego, goles y resultado, y eso nos da moral. Pero enseguida tenemos el partido contra el Sevilla, otro gran equipo, y debemos cambiar el chip". Y sin tiempo para recuperarse, la Real ya trabaja en la visita del Sevilla de este sábado, otro encuentro exigente en este duro inicio de 2017. "El Sevilla al final también terminó muy bien el pasado año, viene de una derrota que les duele y querrán levantarse, pero es un gran equipo, hace un juego con mucho ritmo, pero jugamos en casa y tenemos que ir a por el partido".

