Grandvalira produeix la mateixa neu artificial que durant tota la temporada passada

Grandvalira ha produït en el que portem d'hivern la mateixa neu artificial, que en tota la temporada passada.

La manca de precipitacions ha obligat a les estacions d'esquí a fabricar neu artificial per garantir unes bones condicions no només pel pont de la Puríssima sinó també per aquestes festes de Nadal.

El director de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, ha explicat a la SER, que gràcies a les inversions que han fet en els darrers anys tenen coberta el 65% de la superfície de l'estació amb canons de neu per poder oferir un bon servei. En aquest sentit, diu que davant la manca de neu natural si d'aquí a dues setmanes no hi ha precipitacions la situació podria començar a ser preocupant.

Torreño ha aprofitat per fer balanç de la primera setmana de les vacances de Nadal i ha assenyalat que les previsions de tenir uns 15.000 esquiadors diaris s'estan complint i espera tancar aquest període amb unes bones xifres.

