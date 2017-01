Escaldes i Andorra la Vella respectaran la congelació de les transferències

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella respectaran la decisió del Consell General sobre la congelació de les transferències.

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha explicat que si el Govern no aconsegueix els suports necessaris per tirar endavant aquesta mesura de cara a aquest 2017, acceptaran l'acord que es es prengui en seu parlamentària, tot i que recorda que la voluntat dels comuns va ser la de col·laborar ab les finances nacionals.

Per la seva part, la cònsol major escaldenca, Trini Marín, s'ha expressat en la mateixa línia i ha demanat als polítics que optin pel consens davant d'una situació complicada pel Govern.

Fonts de DA han lamentat a l’ANA la situació, assegurant que es fa difícil per als grups de l'oposició justificar una decisió com aquesta, que comporta que el Govern hagi de destinar més diners als comuns sense haver fet la reforma del sistema de transferències i competències. Diuen que el que no pot ser és endeutar l'Estat per pagar als comuns.

