El patge reial anuncia l'arriba dels Reis d'Orient

El patge reial ha complert aquest dimecres a la tarda la tradició i ha anunciat el recorregut per Escaldes-Engordany i Andorra la Vella que seguirà, 24 hores més tard, la cavalcada de Ses Majestats d'Orient.

L'enviat dels Reis Mags ha recollit les cartes de la mainada, aquells infants que no han pogut entregar-les tindran l'oportunitat de fer-ho aquest dijous al migdia a la plaça dels Coprínceps d'Escaldes-Engordany, abans de fer-les arribar a Ses Majestats.

La cavalcada formada enguany per 16 carrosses (algunes menys que en anys anteriors pels treballs de millora d'alguns dels vehicles) surt, aquest dijous a les 18.30 hores, de l'escaldenca plaça de les Dos Valires. El traçat continua pels carrers Esteve Albert, Josep Viladomat i l'avinguda de les Escoles fins accedir a l'eix comercial. Està previst que la comitiva transiti per l'avinguda Carlemany i que arribi al carrer de la Unió cap a les 19.30 hores, on les autoritats escaldenques han de passar el testimoni a la corporació d'Andorra la Vella, per custodiar les carrosses per l'avinguda Meritxell, la plaça Rebés i la plaça Príncep Benlloch. La cavalcada finalitza el seu recorregut al Palau Reial, a la plaça del Poble, al voltant de les 20.30 hores.

Escaldes-Engordany i Andorra la Vella organitzen conjuntament la cavalcada de Ses Majestats d'Orient des del 1998. La comitiva d'enguany, formada per 16 carrosses, implica unes 400 persones, entre infants, autoritats, serveis de circulació i voluntaris, que repartiran uns 9.000 quilograms de caramels. Des de l'organització alerten que el trànsit rodat es veurà afectat sectorialment durant les dues hores que durarà la cavalcada.

Enguany la cavalcada conjunta serà retransmessa des d'Andorra per les emissores de SER Catalunya en les connexions amb el programa especial dels 50 anys del 'Cap nen sense joguina', una marató radiofònica històrica de més de 20 hores d'emissió en directe.

Resta de parròquies

A partir de les 5 de la tarda, els Reis d'Orient passaran per la resta de parròquies. A Canillo, sortiran des del pàrquing del telecabina; a Encamp recorreran els principals carrers de la vila acompanyats d'una cercavila també a partir de les 6; al Pas de la Casa, Ses Majestats arriben també a les sis en tot terrenys i carrosses fins el centre esportiu després d'un castell de focs d'artifici i d'un descens de torxes; a Ordino, els Reis Mags arriben a les 5 de la tarda a la Casa Pairal i a les 7, representació d'Els Pastorets al Centre de Congressos; a la Massana, recorren a partir de les 5 els carrers per acabar a la plaça de Les Fontentes; i a Sant Julià, la calvacada recorrerà el centre a partir de les 6 de la tarda.

