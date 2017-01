"Para ganar al Reus, paciencia y jugar rápido el balón"

André Leao no tiene asegurado el puesto, pero lo cierto es que con cada entrenador que ha tenido en el Valladolid ha sido titular. Para el choque ante el Reus contó que Herrera había probado con Jordán en el centro, pero considera que el nivel es parejo en toda la plantilla y las rotaciones no restan potencial. Como en Portugal el día de Reyes no se celebra, para Leao el horario del partido no tiene mayor trascendencia y considera que el equipo tiene que estar entre los seis primeros y para ello tener una regularidad desde este próximo partido ante un rival complicado, que hace bien las cosas fuera de casa y al que hay que ganar "con paciencia y jugando rápido el balón".

